Україна

Футболіст міг продовжити кар'єру у столичному клубі.

Напередодні французький Мец оголосив про придбання форварда албанського Партізані Джуліано Скуки.

Контракт був підписаний до літа 2026 року, а сума трансферу склала 1,4 мільйони євро.

Як повідомив спортивний директор Партізані, у послугах 24-річного нападника збірної Албанії було зацікавлене київське Динамо та декілька інших клубів.

"Тепер, коли ми домовилися про його продаж, я можу вам сказати, що у нас були пропозиції від київського Динамо, Лечче та Верони.

Але ми з Джуліано обрали Францію для кращого середовища для хлопчика, оскільки він говорить французькою.

Ми сподіваємося, що він досягне успіху в Меці з можливістю піднятися вище, в Лігу 1", — цитує Елтона Маріні GazetaBlic Sport.

У складі Партізані Скука провів у сезоні-2022/23 22 матчі, забив 13 голів та віддав 2 гольові передачі.