Україна

Президент Федерації футболу України розповів про те, що ведуться пошуки нового коуча збірної.

Прямо зараз відбувається прес-конференція за участі президента федерації футболу України Андрія Павелко.

Функціонер відповів на питання стосовно майбутнього тренера національної команди.

"Поки треба подякувати Петракову. Він потрапив до збірної у складний час, ми мали шанси потрапити до чемпіонат світу. Зараз ми ведемо перемовини з Ребровим. У нас є спільне бачення по грі наших збірних. Нам імпонує, що він може привнести в нашу систему іспанську модель.

Це стратегічний крок. Але зараз у нього діючий контракт. Прошу всіх почекати. Ми дуже хотіли би оголосити якесь рішення, але є правила".