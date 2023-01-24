Захід розпочнеться о 15:00 за київським часом.
АНДРІЙ ПАВЕЛКО, FACEBOOK.COM/ANDRIY.PAVELKO25
24 січня 2023, 12:30
Сьогодні, 24 січня, відбудеться зустріч журналістів із президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком.
Зустріч пройде у Києві, у Будинку футболу, а її початок заплановано на 15:00 за київським часом.
Можливо, на цій зустрічі стане відомо, хто чи хто може стати новим головним тренером збірної України після відходу Олександра Петракова.
Онлайн трансляція:
Раніше повідомлялося, що Павло та Юрія Запісоцького випустили з-під варти під заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.