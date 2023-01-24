Україна

Дивіться відео найкращих моментів контролього матчу, що відбувся 24 січня 2023, 16:00.

У першому матчі зимового тренувального збору в Туреччині, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, київське Динамо розгромно поступилося віденському Рапіду.

Команда Мірчі Луческу пропустила у свої ворота чотири м'ячі і не змогла при цьому забити.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Рапід на тренувальному зборі у Туреччині​:

Динамо – Рапід 0:4

Голи: Забарний (13, автогол), Бургшталлер (32, 47), Кнасмюллер (80).

Динамо (перший тайм): Нещерет – Вівчаренко, Забарний, Попов, Кендзьора – Сидорчук, Кабаєв, Гармаш, Караваєв, Лонвейк – Ванат.

Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 75) – Кравченко, Сирота, Бурда, Дубінчак – Шепелєв, Яцик, Андрієвський, Діалло, Лєднєв – Ванат (Волошин, 60).

Рапід (стартовий склад): Хедль, Кершбаум, Віммер, Бургшталлер, Пейїч, Штрунц, Ауер, Грейль, Освальд, Байїч, Керфельд.