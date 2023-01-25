Україна

Організації не влаштовує, що УАФ знаходиться під впливом третіх сторон.

На офіційному сайті Української асоціації футболу з'явився лист від ФІФА та УЄФА, в якому було попередження щодо можливого виключення з цих організацій.

"Ми із серйозним занепокоєнням беремо до відома, що на членів Виконкому УАФ, як стверджується, тиснуть, щоб вони підписали вимоги щодо проведення позачергового засідання Виконкому УАФ.", — йдеться в листі.

Зазначимо, що членство національних футбольних асоціацій у міжнародних органах гарантується виключно неухильним дотриманням статутів ФІФА та УЄФА, а відповідно — незалежністю діяльності національних футбольних структур. І будь-яке порушення цього правила "може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА та ст. 9 Статуту УЄФА".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Павелко і Запісоцький вийшли під заставу загалом на 20 млн грн.