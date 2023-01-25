Україна

"Київська" сторінка в кар’єрі гравця була невдалою.

Український нападник Владислав Кулач свого часу запам’ятався яскравими виступами в складі полтавської Ворскли, на тлі яких переходив до київського Динамо влітку 2021 року в статусі найкращого бомбардира попереднього розіграшу УПЛ.

Однак розкритись у складі "біло-синіх" вихованець донецької школи футболу так і не зумів, провівши всього сім матчі, у яких йому вдалось забити один гол.

Зрештою, під час поточного трансферного вікна "біло-сині" ухвалили рішення завершити взаємини з 29-річним виконавцем.

Контракт гравця було розірвано за обопільною згодою сторін.

"ФК Динамо Київ дякує Владиславові за час, проведений у клубі, та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", — ідеться у заяві клубу з приводу розставання з футболістом.

За поточний сезон Кулачу вдалось відіграти лише 37 хвилин у двох іграх.