Україна

Форвард недовго перебував у статусі вільного агента.

Київське Динамо розпочало рано серед, 25 січня, із новини щодо розставання з нападником Владиславом Кулачем, який провів за "біло-синіх" усього сім матчів (1 гол) із моменту свого трансферу влітку 2021 року.

Однак поневірятись зимовим трансферним ринком 29-річному українському футболісту так і не довелось.

Прес-служба азербайджанського клубу Зіра, що засновано в однойменному селищі в 2014 році, оголосив про підписання контракту з Кулачем тривалістю 1,5 роки.

Нагадаємо, що в своїй професійній кар’єрі вихованець донецької школи футболу мав досвід виступів за Олімпік, Шахтар, Маріуполь, Металург Запоріжжя, Сталь Кам’янське, Зорю, Александрію, Ворсклу, Динамо Київ, турецький Ескішехірспор та угорський Гонвед.