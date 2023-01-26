Луганська Зоря у рамках першого матчу 25 січня за зборах у Туреччині переграла словенський Копер.

Луганчани забили єдиний гол з 11-метрового удару. Зробив це Володимир Бражко.

До вашої уваги відео голу та огляд матчу:

Зоря - Копер 1:0
Гол: Бражко, 50 (з пенальті).

Зоря: Мацапура (Сапутін, 67), Сміян, Батагов, Гучек, Данченко, Бражко, Чурко, Фофана (Сильвіан, 72), Антюх, Хлань, Рамсі (Почапський, 72).