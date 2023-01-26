Україна

Рівняни обрали футболістів, які поїдуть з командою на збори.

Рівненський Верес на своєму офіційному сайті оголосив, що два переможці "народного відбору" поїдуть на збори у Туреччину.

Мова йде про півзахисника Влада Тишинінова та захисника Павла Березянського.

За його підсумком тренерський штаб клубу вирішить, чи пропонувати футболістам повноцінні контракти.

"Вже 27-го січня ми виїжджаємо до Туреччини, де продовжимо готуватися до другої частини сезону. Намагатимуся якнайкраще там проявити себе, щоб підписати контракт із клубом.

Звісно, фізично досі трохи важко. Але зараз усі футболісти повертають форму після доволі тривалої паузи. У Туреччині наздоганятиму інших хлопців, тому все обіцяє бути добре!

Сьогодні мав декілька моментів щоб забити, проте не використав їх. На зборах буду тренуватися і покращувати рівень", — сказав Тишинінов.

"Емоції від гри проти Вересу U-19 позитивні, головна задача була отримати задоволення. Тому, оцінюючи те, що ми зробили на полі, я вважаю що усі плани на гру були виконані.

Сьогодні мені не дуже вдалося проявити себе, були помилки, проте гра була на мʼячі, ми контролювали хід матчу, тому це була хороша можливість для мене проявити себе. Далі чекає робота над помилками.

Фізично вже почуваюся більш підготовленим, але це все-одно не та форма, яку хотілося б мати. Проте, у нас попереду ще головні збори. Це фундамент нашої підготовки, тому будемо готуватися", — підсумував Березянський.

Нагадаємо, що Влад Тишинінов - ексфутболіст клубу з Другої ліги Тростянець. Павло Березянський - вихованець миколаївських клубів Торпедо та МФК Миколаїв.