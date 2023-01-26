Дивіться відео найкращих моментів спарингу, що відбувся 25 січня 2023, 16:00.
ФОТО ФК Зоря
26 січня 2023, 12:22
У рамках другого матчу дня 25 січня луганська Зоря на тренувальних зборах у Туреччині зустрічалась проти болгарського Септемврі.
Команда Патріка ван Леувена пропустила два голи у першому таймі, проте потім здобула вольову перемогу з рахунком 2:3.
До вашої уваги відео голу та огляд матчу:
Зоря - Септемврі 3:2
Голи: Кирюханцев 38, Нагнойний 54, Булеца 78 — 14, 25
Зоря: Кучерук (Сапутін 60), Вантух, Снурніцин, Імереков, Гулько (гравець U19, 76), Мишньов, Хахльов, Булеца, Русин, Кирюханцев (Паскаль 46), Нагнойний.