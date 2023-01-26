У рамках другого матчу дня 25 січня луганська Зоря на тренувальних зборах у Туреччині зустрічалась проти болгарського Септемврі.

Команда Патріка ван Леувена пропустила два голи у першому таймі, проте потім здобула вольову перемогу з рахунком 2:3.

До вашої уваги відео голу та огляд матчу:

Зоря - Септемврі 3:2

Голи: Кирюханцев 38, Нагнойний 54, Булеца 78 — 14, 25

Зоря: Кучерук (Сапутін 60), Вантух, Снурніцин, Імереков, Гулько (гравець U19, 76), Мишньов, Хахльов, Булеца, Русин, Кирюханцев (Паскаль 46), Нагнойний.