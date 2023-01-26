Україна

В Аланію вирушили 22 гравці закарпатського клубу.

Минай вирушив до Аланії (Туреччина) на тренувальний збір, який пройде в рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги-2022/23.

Тренерський штаб Володимира Шарана взяв із собою на збори 22 футболісти — у цьому списку не виявилося досвідченого центрфорварда Євгена Селезньова.

В Аланії минайці базуватимуться в готелі Gold City, а 6 лютого переїдуть до Анталії. З завтрашнього дня команда перейде на дворазове тренування.

Список гравців Минаю, які вирушили на збір до Туреччини

Воротарі: Олександр Кемкін, Герман Пеньков, Олександр Бандура.

Захисники: Іван Трубочкін, Ігор Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуєв, Юрій Кравчук, Дмитро Нємчанінов, Олег Горін, Валерій Рогозинський.

Півзахисники: Єгор Твердохліб, Ельдар Кулієв, Дмитро Касімов, Антон Байдал, Данило Голуб, Руслан Паламар, Вадим Вітенчук, Назарій Воробчак.

Нападники: Данило Колесник, Олег Вишневський, Юрій Коломоєць.

Нагадаємо, що перший спаринг у Миная запланований на 29 січня. Суперником стане Спартак (не московський, а нормальний – з болгарської Варни).