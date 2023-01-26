ФОТО КРИВБАС
26 січня 2023, 13:23
У рамках товариського поєдинку на зборах криворізький Кривбас поступився болгарському Хебиру з рахунком 1:2.
Єдиний гол у скалі української команди на свій рахунок записав Євген Банада. Дивіться огляд матчу та відео забитих голів:
Кривбас (Кривий Ріг) — Хебир (Пазарджик, Болгарія) 1:2
Голи: Євген Банада, 45 - Арсеніо Валпурт, 36, Архан Ісуф, 85 (пен.)
Кривбас: Богдан Сарнавський (Андрій Кліщук, 46) – Андрій Понєдєльнік (Євген Опанасенко, 46), Вʼячеслав Рябов, Тимур Стецьков (Данило Бескоровайний, 46), Володимир Якімець — Максим Задерака (Арсеній Кілєвий, 72), Дмитро Хомченовський (Клім Приходько, 46), Микита Татарков (Тимур Кораблін, 46), Євген Банада (Владислав Семотюк, 46), Артур Микитишин (Захар Карпусь, 46) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46; Антон Циганков, 72).