Україна

Львівський клуб підсилився легіонером.

Бразильський захисник Джеферсон Вінісіус підписав контракт із львівським Рухом. Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний лівий захисник підписав контракт із "жовто-чорними" на 2,5 роки. Він гратиме під 43 номером.

У 2018 році він підписав контракт із Греміо, і з того моменту почав виступи за юнацьку команду. З 2019 грав за другу команду Греміо.

"На початку кар’єри бразилець виступав також на позиції опорного півзахисника, однак згодом зосередився на грі на лівому фланзі оборони. Бразильські футбольні експерти видають йому чималі аванси, наголошуючи на універсальності гравця, який однаково добре може зіграти як у захисті, так і під час підключень до атак суперників", — зазначає пресслужба Руху.