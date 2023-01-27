Україна

Поляк має продовжити кар'єру в іншому клубі.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора прилетів у Грецію, де має підписати контракт із ПАОКом.

Клуб із міста Солоніки придбає польського футболіста. Поки невідомо, про яку суму для Динамо йде мова.

Нагадаємо, що Кензьора приєднався до киян у 2017 році з польського Леху за 1,5 мільйони. З тих пір на його рахунку 198 ігор, 7 голів та 20 асистів.

Його контракт із київським Динамо діє до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює його в 3,5 мільйони євро.