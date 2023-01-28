Черговий поєдинок за участі полтавської команди на зимових зборах.
фото ФК Ворскла Полтава
28 січня 2023, 13:32
Полтавська Ворскла вже встигла призвичаїтись до ритму тренувального процесу на зимових зборах у Туреччині, і відповідно готується взяти участь у вже другому для себе контрольному поєдинку.
Цього разу "зелено-білі" зіграють проти одного з найстаріших клубів сусідньої до України Польщі — ЛКС Лодзь, яка наразі виступає в Першому дивізіоні, де посідає першу сходинку зі серією в десять матчів поспіль без поразок.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 14:30 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього полтавський колектив відпустив до оренди закордоном македонського півзахисника.