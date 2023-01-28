Україна

Черговий поєдинок за участі полтавської команди на зимових зборах.

Полтавська Ворскла вже встигла призвичаїтись до ритму тренувального процесу на зимових зборах у Туреччині, і відповідно готується взяти участь у вже другому для себе контрольному поєдинку.

Цього разу "зелено-білі" зіграють проти одного з найстаріших клубів сусідньої до України Польщі — ЛКС Лодзь, яка наразі виступає в Першому дивізіоні, де посідає першу сходинку зі серією в десять матчів поспіль без поразок.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього полтавський колектив відпустив до оренди закордоном македонського півзахисника.