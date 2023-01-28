Україна

Черговий поєдинок за участі київської команди на зимових зборах.

Київське Динамо також вирішило проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться вже другий матч за її участі.

У першій контрольній грі команда Мірчі Луческу з розгромом поступилась віденському Рапіду (0:4).

Цього разу "біло-сині" зіграють проти одного з найбільш титулованих клубів сусідньої до України Словенії — Марибора, яка наразі йде на четвертій сходинці в своїй внутрішній першості.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив відпустив до команди сина свого головного тренера польського захисника.