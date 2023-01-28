Черговий поєдинок за участі київської команди на зимових зборах.
фото ФК Динамо Київ
28 січня 2023, 14:07
Київське Динамо також вирішило проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться вже другий матч за її участі.
У першій контрольній грі команда Мірчі Луческу з розгромом поступилась віденському Рапіду (0:4).
Цього разу "біло-сині" зіграють проти одного з найбільш титулованих клубів сусідньої до України Словенії — Марибора, яка наразі йде на четвертій сходинці в своїй внутрішній першості.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього київський колектив відпустив до команди сина свого головного тренера польського захисника.