Україна

Воротар висловився щодо продовження контракту.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет напередодні поставив підпис під новим контрактом з клубом. Він прокоментував цю подію.

"У першу чергу дякую клубу за довіру. Грати у такій команді – це дуже відповідально. Емоції лише позитивні. Чесно, я потрохи прогресую. Але це більше запитання до тренерського штабу щодо мого прогресу, це вони мають оцінювати.

Ціль – стати першим номером, не приховую цього. А з командою виграти всі можливі трофеї. У нас дуже класний колектив, почуваю себе дуже комфортно. Щасливий, що знаходжуся тут. Чи проставлюсь я після перепідписання контракту? У Київ приїдемо – проставлюся, може у ресторан сходимо з хлопцями", — сказав Нещерет.

Нагадаємо, що у сезоні-2022/2023 Руслан Нещерет провів 10 матчів на клубному рівні (вісім у Прем’єр-лізі та два у Лізі Європи). Нова його угода з Динамо розрахована на п'ять років.