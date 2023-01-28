Динамо підписало новий контракт з голкіпером Русланом Нещеретом, повідомляє офіційний сайт київського клуба.

Угода між талановитим футболістом та Динамо розрахована на п'ять років.

У сезоні-2022/2023 Руслан Нещерет провів 10 матчів на клубному рівні (вісім у Прем’єр-лізі та два у Лізі Європи).

Вихованець ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського залучався до роботи з першою командою "біло-синіх" із 17-річного віку. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Назар Волошин підписав новий контракт із Динамо.