Голкіпер продовжить виступати за киян.
Руслан Нещерет, фото Динамо
28 січня 2023, 14:19
Динамо підписало новий контракт з голкіпером Русланом Нещеретом, повідомляє офіційний сайт київського клуба.
Угода між талановитим футболістом та Динамо розрахована на п'ять років.
У сезоні-2022/2023 Руслан Нещерет провів 10 матчів на клубному рівні (вісім у Прем’єр-лізі та два у Лізі Європи).
Вихованець ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського залучався до роботи з першою командою "біло-синіх" із 17-річного віку.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Назар Волошин підписав новий контракт із Динамо.