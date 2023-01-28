Україна

Львівська команда провела товариський матч на зборах.

Львівський Рух продовжує підготовку до другої частини УПЛ у Туреччині. Котується команда також за допомогою товариських ігор.

На цей раз підопічні Леоніда Кучука змагались із сербською Колубарою. Склад був з молодих гравців, яким 8 лютого потрібно протистояти міланському Інтеру в Юнацькій лізі УЄФА.

Єдиний гол сербської команди, який приніс їм перемогу, був забитий вже у кінці цього поєдинку. Його забив гравець на перегляді.

Рух – Колубара (Сербія) 0:1.

Гол: гравець на перегляді, 89.

Рух: Герета, Кітела, Слюбик, Холод, Джеферсон, Підгурський (кап.), Сапуга, Добрянський (Штокал, 73), Столярчук, Пастух, Боцьків (Панченко, 49).