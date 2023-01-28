Україна

Футболісти продовжить кар'єру закордоном.

Колишній півзахисник київського Динамо, Волині, Дніпра-1 Артем Щедрий перейшов у Паневежис.

Литовський клуб підписав 30-річного флангового гравця безкоштовно — контракт на один рік.

Останнім клубом Щедрого був криворізький Кривбас, за який він виступав з літа 2021 року (20 матчів, 6 голів, 8 асистів).

Також Паневежис офіційно оголосив про перехід колишнього захисника Вереса Романа Мірошника.

З 29-річним оборонцем литовці підписали угоду на два роки. Трансфер також був на правах вільного агента.