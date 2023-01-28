Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 28 січня 2023, 15:00.
Металіст — Локомотив Софія, facebook.com/MetalistFC
28 січня 2023, 18:59
У другому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги-2022/23, харківський Металіст зустрівся із софійським Локомотивом.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол, який припав на 62 хвилину зустрічі. Фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку українського клубу з рахунком 0:1.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст Харків — Локомотив Софія на тренувальному зборі у Туреччині:
Металіст — Локомотив Софія 0:1
Гол: Мітков, 62
Металіст (стартовий склад): Костик, Романюк, Маткобожик, Ніколишин, Тепляков, Чайковський, Демченко, Панасенко, Картушов, Рязанцев, Угочукве