Україна

Захисник дав свій коментар після гри.

Владислав Дубінчак після матчу із словенським Марибором, у якому динамівці поступилися з рахунком 0:2, прокоментував події на полі та поділився враженнями від зустрічі.

"Потроху набираємо оберти. Звичайно, прикро поступатися, завжди хочеться перемагати, але ми зараз працюємо у режимі двох разових тренувань, під великими навантаженнями, тому такі і результати. Крім того, ми граємо з командами, які вже готові до своїх чемпіонатів і почнуть грати офіційні матчі вже через кілька днів. Тому нам дуже важко, не вистачає взаєморозуміння. У цьому є проблема, але.

Думаю, згодом це минеться, і ми почнемо здобувати перемоги", — наводить слова Дубінчака офіційний сайт Динамо.