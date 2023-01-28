Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 28 січня 2023, 16:00.
Фото: ФК Динамо
28 січня 2023, 19:56
У рамках товариського поєдинку на тренувальних зборах київське Динамо зустрілось із представником Словенії — Марибором.
Колектив Мірчі Луческу програв другий матч на зборах у Туреччині.
Наступний матч Динамо на зборах пройде 31 січня. Суперником української команди стане Аустрія Лустенау з Австрії.
Огляд матчу:
Динамо — Марибор 0:2
Голи: Антолін, 49, Брніч, 79
Динамо (1 тайм): Нещерет – Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик – Сидорчук – Діалло, Яцик, Царенко, Волошин – Бєсєдін.
Динамо (2 тайм): Нещерет – Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко – Андрієвський – Караваєв, Лєднев, Лонвейк, Гармаш – Ванат.
Марибор: Бергесен – Сикошек, Вотсон, Карич, Мілец – Антолін, Лаушич – Брнич, Іличич, Божич – Випотник.