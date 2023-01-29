У київської команди змінився опонент.
Фото: ФК Динамо
29 січня 2023, 18:50
У списку спаринг-партнерів Динамо на зборі в Туреччині в рамках підготовки до другої частини сезону відбулася зміна.
Замість раніше запланованого контрольного матчу з Лудогорцем "біло-сині" проведуть спаринг із українською командою, лідером Групи А вітчизняної Першої ліги - житомирським Поліссям.
Дата, час і місце проведення гри залишаються незмінними - контрольний матч Динамо — Полісся пройде у п'ятницю, 3 лютого, на Mardan Stadium.
Стартовий свисток прозвучить о 16:00 за київським часом.