Завершилися два товариські поєдинки.
Фото: ФК Чорноморець
29 січня 2023, 19:35
Чорноморець провів товариський матч проти Малішево з Косова — одеський клуб мінімально поступився.
Чорноморець — ФК Малішево (Косово) 0:1
Гол: … (37).
Чорноморець: 12 Непогодов, 9 Путря (капітан), 79 Салюк, 3 Єрмаков, 39 Бадібанга, 8 Задоя, 33 Селін, 77 Кузик, 45 Брагару, 17 Юсов (89 Політило, 45), 10 Наумець.
Запасні: 1 Варакута, 71 Даскалиця, 11 Штогрін, 31 Черткоєв, 19 Алефіренко.
Не реалізував пенальті: Путря (44, вище воріт).
Попереджені: Брагару (28), Єрмаков (49) — … (23).
Дніпро-1 протистояв у Туреччині чорногорській Сутьєсці і гра завершилася нульовою нічиєю.
Дніпро-1 — Сутьєска 0:0
Дніпро-1 (стартовий склад): Валеф, Пасіч (Назаренко, 46), Сарапій, Сваток (кап), Хайнер, Бланко, Рубчинський, Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик
Дніпро-1 (з 70-ї хвилини): Рибак — Горбунов, Гомес, Адамюк, Кононов, Танковський, Бланко, Підлепенець, Назаренко, Танчик, Пеглоу
Сутьєска (стартовий склад): Гілєн (кап), Гривич, Вучич, Бабич, Стієнович, Крстович, Матанович, Вучочич, Живчович, Еракович, Конрад.