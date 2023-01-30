Україна

Форвард може розпочати нову сторінку в своїй кар’єрі.

Вихованець київського Динамо Артем Бєсєдін у поточному сезоні нерідко отримував чергові можливості для того, аби стати лідером нападу команди Мірчі Луческу, проте за 20 матчів (1075 хвилин) на клубному рівні зробив лише одну гольову передачу.

Незважаючи на певну кризу ігрових кондицій в українського нападника, ним усе одно зацікавився закордонний клуб.

Як повідомляє ресурс sigmalive.com, кіпрський АЕЛ Лімасол, який посідає восьму сходинку в турнірній таблиці свого чемпіонату, хоче орендувати 26-річного виконавця до завершення поточного сезону.

І допоки перемовини поміж клубами тривають, Бєсєдін, як і решта партнерів по команді, не можуть відзначитись голами вже в другому матчі на тренувальних зборах у Туреччині.