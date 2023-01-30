Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Кривого Рогу на зимових зборах.

Криворізький Кривбас продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередньому матчі команда Юрія Вернидуба не змогла здолати Стругу з Північної Македонії (1:1).

У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти представника Косово — Дріти з міста Гнілане, який у поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (10 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього криворізький колектив залучив до роботи з основною командою чотирьох представників академії.