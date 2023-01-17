Україна

Молоді гравці матимуть шанс проявити себе з основними гравцями криворізької команди.

Чотири футболісти Кривбасу U-19 вирушать на навчально-тренувальні збори до Туреччини разом з основною командою. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Разом із командою Юрія Вернидуба у Туреччині працюватимуть захисник Володимир Вілівальд, півзахисники Захар Карпусь та Арсеній Кілєвий, а також нападник Антон Циганков.

У першій половині сезону Вілівальд провів 10 матчів у молодіжній першості, у яких забив один гол. На рахунку Карпуся 15 матчів та два голи, а у Кілєвого – 11 зустрічей. Циганков відіграв 14 матчів, забивши сім голів.

Таким чином, четверо молодих футболістів матимуть шанс проявити себе на зборах, беручи участь у товариських матчах криворіжців.

Раніше повідомлялося, що хорватський легіонер Драган Ловрич залишив Кривбас.