Україна

Прикра травма півзахисника Динамо Київ.

Український атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв левову частину минулого року провів в угорському Фехеварі на правах оренди, за яку київське Динамо в підсумку отримало 100 тис. євро, а гравець — достатньо ігрового часу для підтримання власних кондицій.

Після завершення трансферного вікна 24-річний виконавець мав залишитись у команді Мірчі Луческу на другу половину сезону української Прем’єр-ліги, і навіть брав участь у товариських матчах команди на зимових зборах.

Однак, як повідомляє прес-служба киян, під час одного зі занять футболіст зазнав прикрої травми, за підсумком чого в нього було діагностовано перелом гомілки.

Термін відновлення у випадку такого пошкодження складатиме близько трьох місяців.

У цьому сезоні Лєднєв провів за Фехевар 13 матчів (502 хвилини), зробивши дві гольові передачі.