Україна

21-річний футболіст продовжить кар'єру в Україні.

Жоан Пеглоу продовжить кар'єру у Дніпрі-1, повідомив офіційний сайт української команди.

21-річного футболіста орендовано у Інтернасьоналя до кінця сезону з правом викупу.

Статистика виступів Пеглоу: бразильська Серія А – 23 матчі, 2 голи, 4 результативні передачі, Кубок Бразилії – 4 матчі, Кубок Лібертадорес – 2 матчі, Кубок Судамерикана – 1 матч, Друга ліга Португалії (аналог нашої Першої ліги) – 32 матчі, 3 голи і 2 результативні передачі.

У 2019 році у складі збірної Бразилії виграв чемпіонат світу до 17 років, забивши на ньому 3 м’ячі — "дубль" проти Канади у першому груповому матчі та гол проти Італії у чвертьфіналі.

Загалом за юнацькі збірні Бразилії провів 21 матч і забив 10 м’ячів.