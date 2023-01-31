Україна

Клуб із МЛС посилився українським захисником донецького Шахтаря.

Інтер Маямі, який виступає в американсько-канадській МЛС, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Сергія Кривцова, права на якого раніше належали донецькому Шахтарю.

31-річний українець підписав із американським клубом повноцінний контракт, розрахований на сезон-2024. Також передбачено можливість продовження угоди ще на один рік.

Нагадаємо, що Сергій Кривцов виступав за "Шахтар" з літа 2010 року. З того моменту він провів за "гірників" 224 поєдинки у всіх турнірах, забивши 13 голів, віддавши 4 асистам і заробивши 37 попереджень.

У футболці "гірників" досвідчений центрбек встиг виграти вісім чемпіонатів України, сім Кубків України та два Суперкубки України.