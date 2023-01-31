Україна

32-річний футболіст виступатиме за полтавську команду.

Ворскла придбала до свого складу Рікардо Лопеса, повідомив офіційний сайт полтавської команди.

Тривалість угоди із 32-річним футболістом не розкривається.

"Атакуючий бразильський універсал Рікардо Лопес Перейра – триразовий чемпіон південнокорейської K-ліги та володар Кубка чемпіонів Азії.

В усіх попередніх командах, а це, окрім низки бразильських клубів (Форталеза, Глобо та ін.), титулований китайський Шанхай Порт та Чонбук Хьонде Моторс із Південної Кореї, Рікардо Лопес був беззаперечним лідером на полі", — таку дав характеристику гравцю офіційний сайт Ворскли.

Зазначається, що Лопес уже приєднався до Ворсклі на зборах у Туреччині.