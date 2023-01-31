32-річний футболіст виступатиме за полтавську команду.
Рікардо Лопес Перейра, ФК Ворскла
31 січня 2023, 23:39
Ворскла придбала до свого складу Рікардо Лопеса, повідомив офіційний сайт полтавської команди.
Тривалість угоди із 32-річним футболістом не розкривається.
"Атакуючий бразильський універсал Рікардо Лопес Перейра – триразовий чемпіон південнокорейської K-ліги та володар Кубка чемпіонів Азії.
В усіх попередніх командах, а це, окрім низки бразильських клубів (Форталеза, Глобо та ін.), титулований китайський Шанхай Порт та Чонбук Хьонде Моторс із Південної Кореї, Рікардо Лопес був беззаперечним лідером на полі", — таку дав характеристику гравцю офіційний сайт Ворскли.
Зазначається, що Лопес уже приєднався до Ворсклі на зборах у Туреччині.