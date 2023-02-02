Україна

Заява ультрас Динамо стосовно діяльності братів Суркісів.

Ультрас Динамо "WBC" звернулись до всіх, кому небайдужа доля клубу, та запевнили, що попри тяжку ситуацію на фронті, не братимуть жодної копійки від власників столичного клубу — братів Суркісів.

"Так, нам потрібні гроші на війну. Але ми не будемо брати ці гроші у братів Суркісів. І це принципова позиція.

1. Останніми днями українська влада почала активно переслідувати корупціонерів, було проведено ряд обшуків та вручення підозр злочинцям.

2. Також буквально вчора СБУ повідомила, що знешкодила, цитуємо, "злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала киян". На фотографіях затриманих, які виклала СБУ, ксіви добровольчого формування територіальної громади Києва "Легіон Д". Саме цьому ДФТГ регулярно допомагали брати Суркіси, інформація про це розміщена на офіційному сайті Динамо Київ.

3. За нашою інформацією, депутат Верховної Ради Григорій Суркіс зараз знаходиться за межами України, не зважаючи на рішення РНБО про заборону депутатам виїжджати за кордон.

І тут раптом, через майже рік після початку повномасштабної війни, керівництво ФК Динамо Київ почало шукати шляхи "допомогти грошима" фанатам, котрі воюють у лавах ЗСУ, НГУ, ГУР та СБУ. З якою метою? Можливо хоч якось відбілити своє ім'я, можливо скомпроментувати фанатів, а потім розповідати про свою "щедрість" в кожному інтерв'ю, можливо просто позбутись зайвої готівки перед очікуваними обшуками.

Тому пишемо публічно, щоб остаточно закрити це питання і припинити пошуки тих, кому вийде "тихенько вручити конверт". Хочете допомагати армії? Допомагайте, хоч трохи очистіть свою совість. Є неймовірна кількість способів це зробити і без нас. Бо ми, фанати Динамо, не віримо у вашу щирість та добрі наміри. Немає жодної причини вам вірити, ви не змінились навіть за рік війни.

Дуже чекаємо, коли нарешті вашу діяльність гідно оцінять правоохоронні органи і все закінчиться в спільній камері разом з Павелком", — йдеться в заяві WBC | Ультрас Динамо в телеграмі.