Завершилась зустріч на сборах.
Чорноморець - Шахтар К, фото Чорноморець
02 лютого 2023, 19:11
Чорноморець в рамках контрольного поєдинку на зборах грав проти Шахтаря з Караганди та здобув перемогу з рахунком 2:1.
Одесити відкрили рахунок в середині тайму зусиллями Штогріна, а другому таймі Наумець збільшив перевагу команди. Взяття воріт Пайруза лише трошки погіршило настрій українській команді.
Чорноморець — Шахтар К 2:1
Голи: Штогрін, 20, Наумець, 71 — Пайруз, 87
Чорноморець: 12 Непогодов — 33 Селін, 79 Салюк, 3 Єрмаков (13 Гучек, 46) — 9 Путря (капітан), 8 Задоя (23 Васильєв, 64), 77 Кузик, 45 Брагару — 11 Штогрін (99 Кубемба, 46), 39 Бадібанга (19 Алефіренко, 64), 10 Наумець (27 Плакса, 86).
Шахтар: 40 Цуприков — 33 Горізанов, 8 Букорац, 3 Толордава (Тулюбай), 99 Алішаускас (Назимханов) — 80 Туктишев, 27 Перцух, 10 Захаренко (Дмитренко) — 54 Галкін, 6 Чогадзе (Пайруз), 37 Флюк (Таттибаев).