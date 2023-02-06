Україна

Черговий поєдинок за участі команди зі столиці на зимових зборах.

Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу перемогла датський Вайле з рахунком 2:0.

У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти чотириразового чемпіона Північної Македонії — Шкендії, яка в поточному сезоні йде на третій сходинці в турнірній таблиці національної першості (11 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив оголосив ім’я наступного суперника на зборах.