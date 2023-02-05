Україна

У календарі спарингів "біло-синіх" додалося ще одне нове ім'я.

У календарі контрольних матчів київського Динамо на навчально-тренувальних зборах у Туреччині відбулися чергові зміни. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зокрема, додалося нове ім'я. На 23 лютого заплановано товариський матч, у якому команда Мірчі Луческу зіграє проти лідера чемпіонату Латвії – Валмієри.

Час зустрічі буде визначено пізніше. Гра, як і всі інші спаринги, пройде на полі спорткомплексу Mardan Stadium. Пряма трансляція спарингу буде доступна на клубному YouTube-каналі Динамо.

Зазначимо, що наразі Динамо грає спаринг проти датського Вайле. На Football.ua доступна відео-трансляція матчу.