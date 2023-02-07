Україна

Футболіст переїхав в іншу європейську країну.

Донецький Шахтар відправив у чергову оренду нападника молодіжної збірної України Богдана В'юнника.

Українець відтепер буде грати в Австрії. Його орендував клуб другого дивізіону країни Грацер з міста Грац.

Оренда розрахована до літа 2023 року. До цього В'юнник з квітня 2022 року захищав кольори швейцарського Цюріху — 14 матчів, 1 асист.

Грацер після 16 турів другої австрійської Бундесліги займає 4 сходинку з 28 очками в активі.