Україна

Причиною санкцій стали факти співпраці суб'єктів із російською окупаційною "владою".

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про продовження боротьби з суб'єктами українського футболу, які після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого минулого року набули статусу колаборантів.

Так, зокрема, довічну заборону на те, щоб здійснювати будь-яку футбольну діяльність отримав президент СК Таврія Сімферополь та депутат Херсонської облради від ОПЗЖ Едуард Репілевський, який після початку широкомасштабної фази російсько-української війни зареєстрував футбольний клуб, який до цього функціонував у рамках українського законодавства, за російським законодавством.

Аналогічну заборону отримали колишній головний тренер МФК Миколаїв Сергій Шевченко, котрий після російської окупації Херсона погодився очолити т.зв. футбольний клуб Фрегат створений на базі херсонського Кристала, а також арбітри Сергій Толмачов та Олег Муравйов – за співпрацю з окупаційною "владою".

"Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ уже прийняв низку рішень щодо заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) на території України довічно особам, які співпрацюють з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, таку санкцію було застосовано до президента СК «Таврія» Сімферополь Репілевського Е.В., тренера Шевченка С.В., спостерігачів арбітражу Толмачова С.І., Муравйова О.В.", — сказано в офіційній заяві на сайті Української асоціації футболу.