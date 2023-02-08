Україна

Причиною можливих санкцій є факти працевлаштування суб'єктів на території російської федерації.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ продовжує розслідування щодо інших суб'єктів українського футболу, які продовжують займатися футбольною діяльністю на території російської федерації або на тимчасово окупованих територіях України після початку повномасштабної фази російсько-української війни.

Так, санкції від Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ можуть отримати колишній півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня, який продовжує грати на території російської федерації за самарський Крилья Совєтов, та колишній захисник чернігівської Десни Олександр Масалов, який влітку 2022 року втік з України та перейшов до Уфи.

Розслідування КДК УАФ також ведеться проти футзаліста та колишнього воротаря збірної України з футзалу Євгена Іваняка, який продовжує грати на території російської федерації за нижегородський Торпедо.

Серед суб'єктів українського футболу, які ризикують отримати довічну дискваліфікацію, також фігурують імена колишнього півзахисника Маріуполя Віталія Віценця, який працює асистентом головного тренера в тульському Арсеналі, і колишнього півзахисника донецького Шахтаря Геннадія Зубова, який до початку російського вторгнення в Україну жив у Києві, а після працевлаштувався у тренерському штабі футбольного клубу Звєзда з Санкт-Петербургу.

"У провадженні КДК УАФ перебувають справи щодо можливих порушень Кодексу етики і чесної гри УАФ футболістами та тренерами, які продовжують працювати на території країни-агресора або переїхали туди після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Серед них — футболісти Іванісеня Д.О., Масалов О.О., футзаліст Іваняк Є.В., тренери Віценець В.В., Зубов Г.О. та інші громадяни України", — сказано в офіційній заяві на сайті Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що раніше за співпрацю з окупантами довічну дискваліфікацію на те, щоб займатися футбольною діяльністю, отримали президент СК Таврія Сімферополь Едуард Репілевський, колишній головний тренер МФК Миколаїв Сергій Шевченко, а також арбітри Сергій Толмачов та Олег Муравйов.