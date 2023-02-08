Харків'яни зустрілись із командою з Грузії.
Фото МЕталіст 1925
08 лютого 2023, 17:35
Харківський Металіст 1925 на зборах у Туреччині провів контрольний поєдинок проти команди з Грузії Колхеті-1913.
Підопічні Едмара відкрили рахунок на 18 хвилині матчу. Свій шанс не змарнував Ногейра. Але у другому таймі гості реалізували 11-метровий удар. Підсумковий рахунок — 1:1.
Металіст 1925 — Колхеті-1913 1:1
Голи: Ногейра 18 – ?, 75
Металіст 1925: Сидоренко (Коваленко М. 46), Шершень, Потімков Ю., Курило, Рудавський, Обінайя, Казаєс (Шав'єр 46), Бичек, гравець на перегляді, Ногейра, Островський.
Колхеті-1913: Котляров, Габелая, Харшиладзе Б., Джапіашвілі, Мегрелішвілі, Месхі, Гвалія, Ольхов, Січінава, Зарубіані, Гавашелішвілі.