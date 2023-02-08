Україна

Донецька команда провела спаринг закордоном.

У рамках товариського поєдинку на зборах донецький Шахтар протистояв Сараєво з Боснії і Герцеговини.

Рахунок відкрили "гірники" на 29 хвилині. Тарасу Сепаненко вдався чудовий удар з дальньої дистанції. На 33 Шахтар забив вдруге. Завдяки високому пресингу Зубкова м'яч опинився в Траоре, який переграв воротаря суперника.

Ще до перерви третій гол влетів у ворота Сараєво. У центрі подій опинився Судаков, який з гострого кута в дотик пробив у правий кут. А у другому таймі дубль оформив Траоре. Бондаренко вивів африканського форварда віч-на-віч із воротарем, і він його обіграв досить легко.

Відзначимо, що це перша перемога Шахтаря на зборах. До цього вони три рази зіграли унічию, і один раз програли.

Шахтар - Сараєво 4:0

Голи: Степаненко, 29, Траоре, 33, 55, Судаков, 37

Шахтар: Трубін – Михайліченко (Топалов, 65), Матвієнко, Бондар, Конопля (Козік, 71) – Степаненко, Бондаренко – Судаков (Джурасек, 69), Криськів, Зубков – Траоре (Сікан, 77).

Сараєво: Сахінович – Врсаєвич, Сербечич, Мартинович, – Аврамовські, Балта, Салчин, Варешанович – Жилькич, Ренан, К’єремех.