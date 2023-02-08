Україна

23-річний футболіст вирішив відмовити київській команді.

Нападник Германнштадта Даніель Парасків розповів, що мав можливість перейти до Динамо, проте вирішив цього не робити через війну в Україні.

"Коли дізнався про інтерес від Динамо та Мірчі Луческу, то зрадів. Згодом я проаналізував, не знаю, яка в Україні ситуація. Не хотів переходити, щоб потім не турбуватися про себе та сім'ю.

Я повинен думати про людей, які поряд зі мною, щоб вони були в порядку, а не тільки я зі спортивної та фінансової точки зору.

Тому ухвалити рішення було досить складно", — наводить слова Парасківа Fotbal Club.

За чутками, Динамо пропонувало за футболіста 1,2 мільйона євро та бонуси.

У поточному сезоні 23-річний футболіст відзначився 10 голами та 3 асистами у 24 матчах чемпіонату Румунії.