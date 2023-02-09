Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Луганська на зимових зборах.

Луганська Зоря продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.

У попередній зустрічі команда Патріка ван Леувена зіграла внічию проти датського Горсенса з рахунком 0:0.

У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти чотириразового чемпіона Вірменії — Алашкерта, яка в поточному сезоні йде на четвертій сходинці в турнірній таблиці національної першості (10 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього луганський колектив через травму залишився без основного голкіпера.