Команда Юрія Вернидуба здобула перемогу.
Кривбас (Кривий Ріг) - Нефтчі (Фергана, Узбекистан), фото Кривбас
09 лютого 2023, 19:26
Кривбас в рамках товариського поєдинку на зборах в Туреччині граф проти узбекистанського Нефтчі та здобув перемогу.
Рахунок у грі відкрив Тимур Кораблін на 30 хвилині, а вже згодом Денис Устименко подвоїв перевагу української команди. На початку другого тайму Адхамадзе відіграв один м'яч, але на більше Нефтчі не спромігся.
Кривбас (Кривий Ріг) - Нефтчі (Фергана, Узбекистан) – 2:1 (2:0)
Голи: Тимур Кораблін, 30 (1:0). Денис Устименко, 34 (2:0) — Умар Адхамзаде, 49 (2:1).
Кривбас: Андрій Кліщук – Андрій Понєдєльнік, Віталій Вернидуб (к) (Данило Бескоровайний, 76), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Євген Опанасенко – Денис Шевченко (Захар Карпусь, 62), Тимур Кораблін (Дмитро Хомченовський, 76), Владислав Семотюк (Євген Банада, 76), Клім Приходько (Ріфет Капіч, 76), Артур Микитишин (Микита Татарков, 76) – Денис Устименко (Антон Циганков, 72).
Запасні: Богдан Сарнавський, Богдан Хома, Володимир Якімець, Максим Задерака, Роман Дебелко, Арсеній Кілєвий.
Головний тренер: Юрій Вернидуб.
Нефтчі: Акбар Тураєв, Олексій Ларін, Мусін Убайдулаєв, Заїр Джурабаєв, Мірзахіт Гафуров (к), Абос Гуломов, Юрій Батюшин, Нуріло Тухтасінов, Тома Табатадзе, Улугбек Хошимов, Діор Туропов.
Запасні: Шухрад Рахмонов, Надир Нематханов, Андрій Міщенко, Даніар Валлієв, Сунатила Абдуладжанов, Мурат Бабаджанов, Умар Адхамзаде, Фахрідін Мухаммадов, Гулям Хайдар Гулямов.
Головний тренер: Віталій Левченко.