В рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині Колос грав проти представника грузинського чемпіонату Самгуралі.

Супротивник української команди вийшов вперед наприкінці першої половини гри, на що одразу після перерви відповів Мілько точним ударом з пенальті.

Здавалось, що грав так і завершиться, проте Ломінадзе вирва перемогу для своєї команди в компенсований час.

Колос (Ковалівка) — Самгуралі (Грузія) 1:2 (0:1)

Голи: Мілько, 48 (пен.) — Патаркацішвілі, 44, Ломінадзе, 90+3

Наступний контрольний матч Колос зіграє 18-го лютого проти представника Казахстану - ФК Атирау.