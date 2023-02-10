Українська команда програла у товариському матчі.
Гравці Колоса, фото Колос
10 лютого 2023, 18:51
В рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині Колос грав проти представника грузинського чемпіонату Самгуралі.
Супротивник української команди вийшов вперед наприкінці першої половини гри, на що одразу після перерви відповів Мілько точним ударом з пенальті.
Здавалось, що грав так і завершиться, проте Ломінадзе вирва перемогу для своєї команди в компенсований час.
Колос (Ковалівка) — Самгуралі (Грузія) 1:2 (0:1)
Голи: Мілько, 48 (пен.) — Патаркацішвілі, 44, Ломінадзе, 90+3
Наступний контрольний матч Колос зіграє 18-го лютого проти представника Казахстану - ФК Атирау.