Україна

Футболіст прокоментував своє повернення в Україну.

Новачок криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний прокоментував свій перехід в новий клуб та повернення в Україну.

"Для мене це дуже велика честь повернутись додому. Кривбас — клуб з історією. Памʼятаю стадіон Металург, матчі, де я подавав мʼячі дорослій команді. Була мрія грати за першу команду Кривбасу. І ось ця мрія збулась. Як адаптувався? Все добре. Прекрасно розумію вимоги тренера від футболістів. Розумію, яку команду хоче бачити Юрій Миколайович. Він хоче бачити атакуючий футбол на чужій половині поля, створювати багато моментів, забивати багато голів. Це те, що і подобається нашим вболівальникам. Адже граємо саме для них. Ми повинні забивати голи та святкувати разом із ними.

Перший турецький збір був більше втягуючий. Тому що мали великі навантаження, відпрацьовували тактику. Можна сказати, один до одного приглядались. Але мені все подобається. Подобається те, як команда хоче грати. Сподобалось моментами як ми грали третій поєдинок тут: непогано виходили з оборони. Трохи не вистачало креативу попереду, треба було забивати. Але наступна гра проти Септемврі показала, що забивати можемо.

Хто керує настроєм? Це наші досвідчені гравці: Хомченовський та Вернидуб. Але, можу сказати, що і деякі молоді гравці підкидають дрів до пічки. Усі гравці у команді дуже позитивні та комунікабельні, тому спілкуюсь з усіма. Але деяких знаю ще з дитинства, наприклад, Кліма Приходько. А з Устименком я грав на Чемпіонаті світу. З Ромою Дебелком живемо на зборах в одній кімнаті, тому з ним тут більше й спілкуємось".

"Після успіху на чемпіонаті світу U-20 z повернувся до словацького ДАКу та став там основним гравцем. Мав пропозиції з інших клубів. Мав на руках офіційне запрошення до Селтіка. Мав запрошення від Лаціо й контракт на руках. У трансферне вікно клуби могли підписувати тільки двох легіонерів, й коли почалась розмова про гроші мій клуб ДАК 1904 завищив ціну на мене. Також були варіанти з Німеччини. Наприклад, від Баєра. Але як вийшло, так вийшло. Не хочу ні про що шкодувати.

Прийняв для себе круте рішення – повернутись додому та завойовувати перемоги з Кривбасом. Вважаю, наш клуб досягне серйозних цілей, адже амбіції відповідні – грати на високому рівні. Що таке Кривбас для людей? Кривбас — це історія та імʼя.

Дуже щасливий, що Кривбас відродився. Наше місто заслуговує на таку команду. Нікому не потрібно пояснювати, що таке Кривбас. Кривбас — це Україна і ми маємо дуже крутого президента, який з нашого рідного міста. Кривбас — Це Ми!", — сказав футболіст.