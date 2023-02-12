Україна

Команда Мірчи Луческу здолала суперника з Румунії.

У рамках товариського поєдинку на зборах у Туреччині київське Динамо зустрілось із Політехнікою Ясси з Румунії.

На 32 хвилині рахунок було відкрито. Дубінчак зробив простріл у штрафний майданчик, де ніким не прикритий Назар Волошин в один дотик пробив у правий кут воріт.

Другий гол був забитий на 65 хвилині. Після жахливої помилки центрбека Політехніки Царенко низом пробив у правий кут — 2:0. Цей гол виявився останнім.

Динамо - Політехніка 2:0

Голи: Волошин, 32, Царенко, 65

Динамо (старт): Моргун — Гусєв, Боль, Дячук, Дубінчак — Андрієвський, Яцик — Беніто, Царенко, Волошин — Супряга.

Динамо (2 тайм): Моргун (Ігнатенко, 76) — Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко — Лонвейк, Шепелєв — Волошин, Яцик (Василець, 76), Кабаєв — Горбач.

Політехніка: Бринза — Куадіо, Тінку, Катанец, Фініца — Вашварі, Крістя, Роман, Муссі, Хлістей — Харрісон.