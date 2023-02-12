Україна

Футболісти наразі не у загальній групі.

Шахтар продовжує підготовку до старту другої частини сезону. Команда наразі у Польщі, де готується до матчів Ліги Європи.

Колектив провів заняття на базі варшавської Легії. Під час заняття команда привітала новачка Дмитра Різника, який нещодавно приєднався до "гірників" з полтавської Ворскли.

На жаль, чотири гравці не тренувались у загальній групі. Мова йде про Єгора Назарини, Мар’яна Шведа, Олега Очеретька та Андрія Кулакова. Поки їх участь у грі проти Ренна під питанням.

16 лютого у Варшаві відбудеться поєдинок плей-оф раунду Ліги Європи між Шахтарем та французьким Ренном. Початок гри — о 19:45.