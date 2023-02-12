Україна

Футболіст прокоментував результати останніх матчів.

Після перемоги над Політехнікою Ясси вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв поспілкувався із пресслужбою клубу.

"Ми плідно попрацювали ще в Києві, займаючись біговою роботою без м’яча. Після відпустки було досить тяжко. А зараз протягом двох тижнів, без вихідних, працювали з м’ячем. Тому тренерський штаб вирішив надати три дні відпочинку, до нас приїхали родини, діти. Ми трохи відпочили та з новими силами стали до роботи на другому етапі зборів.

Ми спортсмени та хочемо прогресувати з кожним днем. Тому тренерському штабу видніше, як побудувати програму спарингів. Так, важкувато, але нічого страшного, всі футболісти через це проходять, це для нас не в новинку. Зараз іде велике навантаження, проводимо по два тренування на день. Думаю, ми готові на 60-65%. До початку чемпіонату ще понад два тижні, попереду багато товариських матчів і тренувань. Спаринги показують, що нам ще є над чим працювати. Потрібно поліпшувати якість гри".

"Мені подобається ставлення хлопців до роботи. Вони поводяться скромно, тренуються та віддаються на полі на повну. Царенко, Яцик вже відзначилися забитими м’ячами. Так, перехід із юнацького у дорослий футбол – непростий, але, думаю, тренерський штаб задоволений нашою молоддю, Містер її хвалить. Можливо, ще в деяких моментах бракує зіграності, однак загалом хлопці – молодці.

Колектив у нас хороший і дуже молодий. На кожному тренуванні підтримуємо молодь. Все супер. Після матчу у нас заплановане вечірнє тренування. Тренер повідомив, що буде ще теорія стосовно розбору ігор. А 14 лютого проведемо наступний спаринг", — сказав Кабаєв.