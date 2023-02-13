Черговий поєдинок за участі команди з Луганська на зимових зборах.
фото ФК Зоря Луганськ
13 лютого 2023, 07:40
Луганська Зоря продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.
У попередній зустрічі команда Патріка ван Леувена програла датському Норшелланну з рахунком 1:4.
У прийдешній грі "чорно-білі" зіграють проти представника Узбекистану — Нефтчі з міста Фергана, яка у попередньому сезоні посіла дев’яту сходинку в турнірній таблиці (14 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 16:30 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього луганський колектив залишився без основного голкіпера.